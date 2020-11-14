За добу у Києві - 1053 випадки коронавірусу, 12 хворих померли

За минулу добу в Києві виявлено ще 1053 нових хворих на коронавірус.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1053 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 950 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 49 699. Захворіли: 604 жінки віком від 18 до 86 років, ️376 чоловіків віком від 18 до 89 років, 36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворіли також 39 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 369 людей. Усього коронавірус подолали 18 702 мешканці Києва", - розповів Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки.

Як повідомлялося, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.