В українській армії за добу - 179 випадків коронавірусу, два летальних

У Збройних силах за минулу добу зареєстровано 179 нових випадків захворювання на COVID-19, а також два летальні.

Про це повідомляє командування Медичних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"На жаль, у Збройних силах України зафіксовано 22-ий та 23-ій летальні випадки, спричинені захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Житомирщині помер військовослужбовець, який з 20 жовтня перебував на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. 28 жовтня його госпіталізували з діагнозом: "Коронавірусна хвороба (COVID-19), негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія". Попри проведену терапію, 13 листопада стан пацієнта різко погіршився, а інтенсивна терапія не дала позитивного результату. За наявною інформацією, військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання.

Другий смертельний випадок зафіксовано на Львівщині. Цей працівник ЗСУ з 19 жовтня перебував на стаціонарному лікуванні в міській лікарні з діагнозом: "Коронавірусна хвороба (COVID-19), негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія". 12 листопада внаслідок швидкої наростаючої поліорганної недостатності розпочалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

Обоє померлих мали хронічні супутні захворювання, зазначають у Медсилах.

Зі 179 осіб, у яких підтвердився коронавірус минулої доби, госпіталізовано 27 осіб, решта перебуває вдома під наглядом медичної служби.

За даними командування, станом на 14 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2494 особи. Загалом за час пандемії одужало 5230 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 354 особи, у 30 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомлялося, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.