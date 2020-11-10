У столиці лише п’ять шкіл закриті на карантин - КМДА

За оперативними даними, в Києві лише п'ять шкіл залишилися на дистанційному навчанні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на в. о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

«Через коронавірус, окрім п’яти шкіл, закрито й 12 закладів дошкільної освіти, а також 157 груп у 140 дитсадках. Це непогана тенденція у навчальних закладах, проте загальна ситуація в місті – невтішна», – сказав Мондриївський.

Він зазначив, що також 355 класів зі 135 шкіл все ще перебувають на самоізоляції.

За його словами, практика показала, що закриття шкіл не дає бажаного результату у боротьбі з коронавірусом.

«Зараз наше першочергове завдання – організувати безпечний навчальний процес та забезпечити дітей засобами для дезінфекції. Дуже прошу всіх, пам’ятайте, що наш найдієвіший захист – свідоме ставлення до небезпеки вірусу. Не нехтуйте протиепідемічними заходами та подавайте приклад дітям», – сказав Мондриївський.

Він додав, що школи Києва готові працювати в нових реаліях, постійно створюються безпечні умови перебування в навчальних закладах і для дітей, і для викладачів, і для персоналу.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, з початку навчального року на COVID-19 перехворіло понад 5 тис учнів та понад 10,5 тис вчителів.

Станом на 10 листопада в Україні лабораторно підтверджено 10 179 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб.