У Києві зростає кількість хворих на грип — за тиждень понад 11 тисяч

У Києві за минулий тиждень зареєстровано 11 286 хворих на грип та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У столиці за 45-й тиждень 2020 року зареєстровано 11 286 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 49,2%. Наразі показник захворюваності становить 380,3", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 14,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 4 379 (зростання на 13,3%), дорослих – 6 907 (зростання на 14,7%).

Як повідомляється, у структурі захворюваності діти становлять 38,8%, а на попередньому тижні – 39,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 22,5% – зареєстровано 2 125 випадків.До медичних закладів за 45-й тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 34 – діти.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 687.