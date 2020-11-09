Від грипу у першу чергу вакцинують медиків інфекційних лікарень та екстреної допомоги

Медичні працівники інфекційних лікарень та екстреної медичної допомоги будуть пріоритетно провакциновані проти грипу за державні кошти.

Про це сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні глобальний дефіцит вакцини. Але МОЗ із цього понеділка почало розвозити перші дози вакцини проти грипу, вони будуть направлені медичним працівникам, які першими зустрічають хворих із коронавірусом. Інфекційні лікарні, екстрена медична допомога - це ті медичні працівники, які пріоритетно будуть провакциновані проти грипу за державні кошти", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що тільки шляхом планових, а також позапланових, якщо вони були пропущені, щеплень ми зможемо ефективно і якісно впливати на епідситуацію.

За його словами, треба робити щеплення, щоб додатково не навантажувати систему охорони здоров'я хворими на дифтерію, кір, краснуху, паротит та інші інфекційні хвороби.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що цього року до України упродовж жовтня-листопада планують завезти понад 650 тис. доз вакцини проти грипу.