У Києві за добу - 747 випадків коронавірусу, 22 хворих померли

Станом на 10 листопада, в столиці вже 45 667 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 747.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Коронавірус у Києві минулої доби виявили в 747 людей. Померли 22 хворих. Всього коронавірус забрав життя 894 киян", - повідомив Кличко.

За його словами, захворіли: 417 жінок віком від 19 до 83 років, 292 чоловіка віком від 21 до 89 років, 22 дівчинки від 1 до 17 років та 16 хлопчиків від 8 місяців до 16 років. Захворів, зокрема, 41 медик.

"Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 74 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - зазначив він.

Одужали за минулу добу 337 людей. Загалом коронавірус подолали 17 004 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 145, в Дніпровському — 103. Та в Подільському районі - 82 випадки.

Як повідомлялося, за минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19.