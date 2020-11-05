У центрі Києва - сутички «євробляхерів» і поліції, рух перекрили
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку "Київ Оперативний".
"Правоохоронцями були прийняті невідкладні заходи протидії особам, які другий день поспіль перекривають центр міста. Сьогодні ті вже почали ставити автомобільні шини на дорогу", - йдеться у повідомленні.
На відео, оприлюдненому у ФБ, видно, що відбулися сутички «євробляхерів» з поліцейськими.
"Десь приблизно о 12 годині ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського", - зазначив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.
Як повідомлялося, під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення авто.
Верховна Рада в листопаді 2018 року суттєво підвищила штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації.
У грудні 2019 року парламент відтермінував введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах.