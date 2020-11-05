У центрі Києва - сутички «євробляхерів» і поліції, рух перекрили

Власники автомобілів на «євробляхах» перекрили рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі Києва, згодом акція переросла у сутички з поліцією.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку "Київ Оперативний".

"Правоохоронцями були прийняті невідкладні заходи протидії особам, які другий день поспіль перекривають центр міста. Сьогодні ті вже почали ставити автомобільні шини на дорогу", - йдеться у повідомленні.

На відео, оприлюдненому у ФБ, видно, що відбулися сутички «євробляхерів» з поліцейськими.

"Десь приблизно о 12 годині ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського", - зазначив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

Як повідомлялося, під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення авто.