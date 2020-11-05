Під Радою мітингують «євробляхери», на Грушевського перекрили рух

У Києві через мітинг по вулиці Грушевсього затримується рух автобусів №24, 55, 62.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП "Київпастрас" у Телеграмі.

"Затримується рух автобусів №24, 55, 62 по вул. Грушевського з причини перекриття руху мітингуючими. На місце викликано поліцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух автобусів організовано:

№24 - Музей історії України у другій світовій війні - ст. м."Арсенальна" - Залізничний вокзал - Європейська площа;

№55 - організовано по бульварі Лесі Українки;

№62 - ст. м. "Контрактова площа" - Європейська пл. - Ботанічний сад - ст. м."Арсенальна".

Як повідомлялося, під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення авто.

Верховна Рада в листопаді 2018 року суттєво підвищила штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації.

У грудні 2019 року парламент відтермінував введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах.