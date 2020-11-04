Київський лабцентр МОЗ запевняє, що працює без черг і робить ПЛР-тести за 24 години

Про це в коментарі Укрінформу сказав виконувач обов'язків директора лабораторного центру Сергій Чумак.

«На сьогодні всі зразки, що потрапляють до центру до обіду, відпрацьовуються того ж дня. Минулого тижня виникло накопичення зразків, ми уклали угоду (з приватною лабораторією - ред.) і розігнали чергу за два дні. Тепер працюємо день у день», - повідомив він.

Він зазначив, що прерогатива є у стаціонарів - зразки з лікарень обробляються у першу чергу. Від надання платних послуг всім охочим центр відмовився ще на початку вересня, пояснив Чумак.

За його словами, звертатися державним лабораторіям за допомогою до платних МОЗ дозволяє, якщо кількість зразків, що надходять, у півтора раза перевищує середньостатистичну кількість досліджень, які виконує конкретна лабораторія.

«Наш центр за добу проводить в середньому 1300 досліджень. Якщо надходитиме у півтора раза більше зразків, маю право закупити платну послугу», - зазначив Чумак.

Наразі в КМЛЦ немає інформації про нові штами коронавірусу, які виявляють лікарі європейських країн, сказав він, додавши, що українські тест-системи, як і раніше, налаштовані на визначення COVID-19.

«Про нові штами, якийсь інший вірус нам нічого не відомо, ми проводимо дослідження на респіраторну групу, на коронавірус, на грип і аденовірусну інфекцію», - заявив виконувач обов'язків директора лабораторного центру.

Як повідомлялося, минулого тижня ЗМІ писали, що 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом. Є гіпотеза, що генна мутація сталася у червні в Іспанії. Про це йшлося в доповіді групи швейцарських та іспанських дослідників, які відслідковують генні мутації коронавірусу.

В Україні станом на 4 листопада зафіксовано 420 617 випадків коронавірусу, з них за добу - 9524.