У Києві облаштують ще чотири ПЛР-лабораторії - Кличко

У чотирьох лікарнях Києва облаштують нові лабораторії, де проводитимуть ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для збільшення тестування (на коронавірус - ред.) в столичних лікарнях №4 та №5 найближчим часом встановлять додаткове лабораторне обладнання, а в чотирьох лікарнях: №6, №7, Київському міському центрі «Академія здоров’я людини» та в пологовому будинку №5 - обладнають нові ПЛР-лабораторії", - сказав Кличко.

Він повідомив, що місто замовило і найближчим часом чекає на поставку цього обладнання.

"В медзакладах уже готують приміщення, де встановлять нові лабораторії. Вони дозволять додатково робити понад 2300 тестувань за добу", - сказав Кличко.

За його словами, показник тестування в столиці є найвищим в Україні і становить сьогодні понад 450 тестів на 100 тисяч мешканців.

Станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 420 617 випадків коронавірусної хвороби, з них 9524 за добу.