У метро Києва посилюють COVID-контроль

Столична влада посилює контроль за дотримання заходів безпеки в комунальному громадському транспорті, зокрема, у Київському метрополітені.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ми посилюємо контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті, зокрема, і в метро. Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни, і пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму, то в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки", - зазначив Кличко.

Тому, за його словами, столична влада, силами муніципальної охорони, посилює контроль, зокрема, у підземці.

"І без масок в метро пасажирів не впускатимуть. Вибачте, ми будемо змушувати всіх дотримуватися жорстких правил, по-іншому, на жаль, ситуацію ми не втримаємо. Ці заходи, перш за все, задля безпеки самих пасажирів. Бо найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті. І я прошу всіх не нехтувати правилами. І дотримуватися їх", - наголосив міський голова.

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