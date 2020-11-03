Учаснику акції біля Верховної Ради стало зле, його госпіталізували
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Укрінформ
Один із учасників акції біля Верховної Ради у Києві поскаржився поліцейським на погіршення стану здоров’я.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Зазначається, що правоохоронці надали чоловіку першу домедичну допомогу та викликали лікарів швидкої.
Наразі чоловіка шпиталізовано до лікарняного закладу.
Як повідомлялось, сьогодні в урядовому кварталі столиці проводяться масові заходи. Аби не допустити правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на місцях проведення заходів.
Фото Нацполіції