У Києві ввели сезонне обмеження швидкості руху до 50 км/год

З 1 листопада на 7 вулицях Києва, де в літній період була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Щоб зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу, на певних ділянках скасовується дозвіл на швидкість руху у 80 км/год та встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год. Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» демонтує знаки, що регулювали швидкість руху у весняно-літній період.

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках:

- просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);

- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Як повідомлялося раніше, з 1 квітня на 7 вулицях Києва запровадили сезонний швидкісний режим. Дозволена швидкість зросла з 50 км/год до 80 км/год.