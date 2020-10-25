Кличко почувається добре та планує здати повторний тест на коронавірус

Чинний Київський міський голова Віталій Кличко почувається добре та планує завтра здати повторний тест на коронавірус, сподіваючись на негативний результат.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це політик заявив у відеозверненні під час засідання штабу партії "УДАР".

"Я завтра буду здавати наступний тест і тримаю кулаки за те, щоб тест був негативний, що це була помилка. Я почуваюся нормально, жодних симптомів у мене немає: ні температури, ні кашлю... Завтра я ще раз зроблю таку велику перевірку і, сподіваюся, тест буде негативний", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, Київський міський голова Віталій Кличко 24 жовтня заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Через це він не зміг узяти участі у голосуванні на місцевих виборах.