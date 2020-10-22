Після мітингів і концертів у столиці зростає кількість хворих на COVID-19 - Кличко

Після проведення масових заходів або концертів за участю тисяч людей за два-три тижні столична влада фіксує зростання кількості нових хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Що стосується мітингів та концертів, я б хотів до всіх звернутися - будь ласка, не будьте легковажними і не ігноруйте загрозу. Після проведення масових заходів або концертів за участю тисяч людей вже за два-три тижні ми фіксуємо зростання кількості нових хворих. Тому подумайте чи приймати запрошення на участь у мітингах і концертах", - зазначив Кличко.

Він нагадав, що контроль за дотриманням обмежувальних заходів здійснює Національна поліція. Ці функції, ще на початку карантину, у березні, були покладені на правоохоронців рішенням Кабінету Міністрів.

Водночас за його словами, у столиці за останній місяць склали 130 протоколів про порушення закладами міста протиепідемічних правил.

"Місто, в рамках своїх повноважень, організувало групи контролю зі співробітників Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони, поліції, районних управлінь торгівлі та благоустрою. Ці групи перевіряють дотримання правил кафе, ресторанами, розважальними і торговельними закладами столиці. Тільки за цей місяць здійснили 778 перевірок. Склали 130 протоколів про порушення протиепідемічних правил", - розповів він.

Як повідомлялося, в Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в вже 32 500, за добу - 631.

В Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.