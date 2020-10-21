Безкоштовні COVID-тести роблять тільки за рекомендацією лікаря - Кличко

Безкоштовні тести на коронавірус у державних медзакладах роблять пацієнтам з підозрою на коронавірус тільки за рекомендацією лікаря.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на цьому під час брифінгу наголосив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Хочу пояснити, що безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус можуть зробити тільки пацієнтам, у яких є підозра на захворювання. І визначає це виключно лікар. Пацієнту із симптомами коронавірусу необхідно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем", - зазначив Кличко.

За його словами, сімейному лікареві потрібно зателефонувати, а не йти на прийом.

"Лікар дізнається про симптоми і ухвалює рішення про необхідність зробити ПЛР-тест. Далі вже за потреби до пацієнта додому направляють мобільну бригаду, фахівці якої відбирають біоматеріал для ПЛР-тесту", - сказав він.

Кличко повідомив, що якщо до лікаря додзвонитися не вдалося, а в пацієнта погане самопочуття: висока температура, ускладнене дихання та загальна слабкість. необхідно викликати "швидку" за номером 103. Медики оцінять стан хворого і визначать, чи є необхідність у госпіталізації. При госпіталізації пацієнтам із підозрою на коронавірус ПЛР-тест також роблять безкоштовно.

"Ті ж люди, які хочуть перевіритися без рекомендацій лікаря, збираються за кордон, чи повернулися в країну, повинні розуміти, що державні лабораторії сьогодні перевантажені. І якщо є потреба в перевірочному тестуванні, то можуть це зробити в приватних лабораторіях", - наголосив він.

Як повідомлялося, у столиці підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 31 869, за добу - 559.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.