У Києві поки що вистачає тестів на коронавірус - Кличко

У Києві поки що вистачає тестів на COVID-19, і місто продовжує їх закуповувати.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Тестів місту поки що вистачає і ми продовжуємо їх закуповувати. Але, в умовах нинішньої епідеміологічної ситуації, потреба в тестуванні зростає. Ми розуміємо, що необхідно залучати до оперативного тестування приватні та державні лабораторії. І робити це потрібно за чіткої регламентації держави", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили понад 171 тисячу зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА зробили більш як 45 тисяч тестів.

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Кличко додав, що показник тестування в столиці найвищий в Україні і становить сьогодні майже 240 тестів на 100 тисяч мешканців.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469. Померли з початку пандемії 5 786 пацієнтів, за останню добу – 113.