У Києві за добу - 559 випадків коронавірусу та 23 смерті

У столиці підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 31 869, за добу - 559.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Вірус не відступає, і кількість хворих та летальних випадків у нас знову суттєво збільшились. У Києві за минулу добу - 559 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя - 627 киян", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 294 жінки віком від 18 до 87 років і 20 дівчат від 1 до 17 років, 221 чоловік віком від 18 до 90 рокiв і 24 хлопчики від двох до 17 років.

Захворіли також 27 медиків. Одужали за минулу добу 199 людей. Загалом, наголосив мер, коронавірус подолали 11 115 мешканців Києва.

Він уточнив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 139, Дніпровському – 78 та в Печерському – 66 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.

фото: СТКPhoto/Укрінформ