У Києві за добу - 559 випадків коронавірусу та 23 смерті

У Києві за добу - 559 випадків коронавірусу та 23 смерті

Укрінформ
У столиці підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 31 869, за добу - 559.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Вірус не відступає, і кількість хворих та летальних випадків у нас знову суттєво збільшились. У Києві за минулу добу - 559 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя - 627 киян", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 294 жінки віком від 18 до 87 років і 20 дівчат від 1 до 17 років, 221 чоловік віком від 18 до 90 рокiв і 24 хлопчики від двох до 17 років.

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Захворіли також 27 медиків. Одужали за минулу добу 199 людей. Загалом, наголосив мер, коронавірус подолали 11 115 мешканців Києва.

Він уточнив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 139, Дніпровському – 78 та в Печерському – 66 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.

фото: СТКPhoto/Укрінформ

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