Інвестори банку «Аркада» протестують на Банковій

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під стінами Офісу Президента зібрались десятки людей, паралельно триває автомітинг вкладників на вулиці Хрещатик.

Серед основних вимог протестуючих: спонукати вище керівництво держави вжити всіх необхідних та дієвих заходів для відновлення та завершення будівництва всіх будинків без доплат з боку інвесторів. Ввести в експлуатацію будинків високого ступеня готовності (ЖК «Патріотика» - №26 Львівський, №16 Асканія, ЖК «Еврика» - №14, №18, №15) до початку опалювального сезону цього року. Оголосити результати аудиту, проведеного «Київміськбудом», та оголосити нового управителя фондами фінансування будівництва і нового забудовника.

Як повідомляв Укрінформ, Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що на всіх будівництвах АТ АКБ «Аркада» триває аудит, і його мають завершити наприкінці листопада.

Національний банк України 24 вересня 2020 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ АКБ "Аркада". Раніше, 25 серпня 2020 року, банк "Аркада" було віднесено до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу.

За даними ЗМІ, банк "Аркада" закінчив перше півріччя зі збитком 9,75 млн грн. Обсяг вкладів фізосіб – 402,6 млн грн, юросіб – 308,8 млн грн.

Банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тис. громадян; ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.

Холдингова компанія "Київміськбуд" проведе аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах", щоб завершити будівництво цих об'єктів.

Фото: @ArkadaNedobudovi