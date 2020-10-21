Аудит на будівництвах «Аркади» мають завершити до кінця листопада - Кличко

На всіх будівництвах АТ АКБ «Аркада» триває аудит, і його мають завершити наприкінці листопада.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«На всіх будівництвах "Аркади" триває аудит, його мають завершити в кінці листопада. Я спілкувався особисто з керівником Київміськбуду і попросив усі сили кинути для того, щоб максимально швидко зробити цей аудит. І за результатами аудиту фахівці визначать алгоритм, за яким будуть добудовані житлові комплекси "Аркади», - сказав Кличко.

Водночас, за його словами, 22 жовтня інвестори «Аркади» планують знову виходити на мітинг та перекривати Хрещатик.

«Сьогодні це питання намагаються політизувати, підбурюючи інвесторів та дезінформуючи їх. В результаті ж створюють незручності всім киянам, які вимушені стояти в заторах, через перекритий Хрещатик, як це відбулось минулого тижня», - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ «Аркада» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

За даними ЗМІ, банк «Аркада» закінчив перше півріччя зі збитком 9,75 млн грн. Обсяг вкладів фізосіб – 402,6 млн грн, юросіб – 308,8 млн грн.

Наприкінці травня та на початку літа під НБУ, Офісом Президента та КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проєктів банку «Аркада».

Банк «Аркада» зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві («Патріотика», «Еврика», «Патріотика на озерах»), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тис. громадян; ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.

Повідомлялося також, що холдингова компанія «Київміськбуд» проведе аудит житлових комплексів «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах», що перебувають під управлінням банку «Аркада», щоб завершити будівництво цих об'єктів.