НБУ вирішив ліквідувати банк "Аркада"

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ АКБ "Аркада".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №601-рш від 24 вересня 2020 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада".

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

За даними ЗМІ, банк "Аркада" закінчив перше півріччя зі збитком 9,75 млн грн. Обсяг вкладів фізосіб – 402,6 млн грн, юросіб – 308,8 млн грн.

Наприкінці травня та на початку літа під НБУ, Офісом Президента та КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проєктів банку "Аркада".

Банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тис. громадян; ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.

Повідомлялося також, що холдингова компанія "Київміськбуд" проведе аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах", що перебувають під управлінням банку "Аркада", щоб завершити будівництво цих об'єктів.