Нові забудовники можуть взяти на себе зобов’язання із добудови ЖК «Аркади» - Геращенко

Нові забудовники вже найближчим часом можуть взяти на себе зобов’язання щодо добудов житлових комплексів банку «Аркада» та забудовника Анатолія Войцехівського.

Про це заступник глави МВС Антон Геращенко заявив під час онлайн-зустрічі міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

«За останні два тижні ми провели кілька зустрічей по питаннях добудов «Аркади» і об’єктів Войцехівського та дійшли висновку, що вже найближчим часом є шанс, що нові забудовники візьмуть на себе відповідальність із добудови житлових комплексів «Аркади». Крім того, представники КМДА вже обстежили комплекси «Еврика» та «Патріотика», зараз закінчуються економічні розрахунки, скільки потрібно коштів на добудову будинків», - сказав він.

Заступник міністра додав, що питання добудови об’єктів Войцехівського вже було вирішено в суді, однак дієвого механізму подальшої роботи немає.

«Я зустрічався з представниками комплексу «Деміївський квартал». Там вже є унікальне рішення суду – зобов’язати КМДА добудувати проблемне житло. З 2015 року в законодавстві України є відповідний закон, який зобов’язує місцеву владу брати на себе відповідальність за проблемне будівництво», - пояснив Геращенко.

Зі свого боку перший заступник глави міністерства розвитку громад та територій Василь Лозинський зазначив, що хоча закон і зобов’язує місцеву владу брати відповідальність за проблемні забудови, однак в практиці української місцевої влади такого ще не було.

«Ми спробували знайти успішні кейси на території країни, але ми таких не знайшли. Саме тому наше завдання зрозуміти, як рухатись далі. Наша робоча група ознайомилась із концепцією законопроєкту про добудову проблемних об’єктів. Новий закон потребує обговорень громадськості і вже протягом цього тижня ми плануємо отримати всі практичні поради», - сказав Лозинський.

Народний депутат Олена Шуляк нагадала, що вже закінчується термін обговорення законопроєкту про добудову проблемних об’єктів. «На наступному тижні ми зареєструємо законопроект у Верховній Раді. Сподіваюсь, що вже у цьому році він буде винесений на голосування», - поінформувала вона.

Водночас Геращенко підкреслив, що до проєкту закону є доповнення від МВС, які розглядають кримінальну відповідальність не лише для недобросовісних забудовників, але й архітекторів, проєктантів, експертів, які дають дозвіл на будівництво.

Як повідомлялося, 25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ «Аркада» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо фінансових махінацій банку «Аркада».

При цьому банк «Аркада» зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві («Патріотика», «Еврика», «Патріотика на озерах»), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тис. громадян; ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.