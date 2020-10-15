У столичних лікарнях 405 хворих на COVID-19 - у тяжкому стані

У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1797 хворих на коронавірус, 405 пацієнтів - у тяжкому стані.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1797 хворих на коронавірус. Із них 33 дитини, 405 пацієнтів - у важкому стані. 571 хворий отримує кисневу підтримку. 19 - під апаратами ШВЛ. Іще 143 пацієнти перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус", - сказав Кличко.

Він зазначив, що пневмонію в столичних медзакладах лікують 648 хворих. За його словами, місто поступово збільшує кількість ліжок у комунальних медзакладах для прийому хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.