Учасники акції на підтримку бранців Кремля пройшли колоною до урядового кварталу

Учасники столичної акції "Нагадай про кожного" на підтримку бранців Кремля ще раз озвучили свої вимоги до влади, після чого сформували колону і рушили повз СБУ до Кабміну, ВР та Офісу Президента.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я хочу сказати, що сюди приїхали родичі пропалих безвісти з усієї України: з Луцька, з Волині, з Дніпра, Запоріжжя, з Кропивницького. Вперше сюди приїхали родичі пропалих безвісти з Донецької і Луганської області. Уперше за шість років бездіяльність влади змусила цих людей приїхати сюди в Київ. Бо ми два роки чекаємо початку роботи Комісії по пропалих безвісти і два роки не можемо дочекатися. А це значить, що не формується реєстр пропалих безвісти, не працюють пошукові групи”, - сказала, виступаючи біля пам’ятника Ярославу Мудрому, де розпочалася акція, член Об’єднання рідних зниклих безвісти “Надія” Вікторія Солодухіна.

Акція «Нагадай про кожного» / Фото: Геннадій Мінченко

Вона звернула увагу на довгий ланцюжок людей із портретами пропалих безвісти і сказала, що рідні більшості з них полишені самі на себе, а значна частина цих бранців пропала ще на початку війни.

Окрім головної вимоги — забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, яка вже не функціонує близько двох років, та дати змогу представникам родин зниклих безвісти брати участь у засіданнях — рідні, колишні в’язні та громадські активісти висунули ще кілька вимог до влади.

Люди вимагають також прийняття закону про полонених та закону про воєнні злочини, що дасть змогу імплементувати норми міжнародного права, у такий спосіб підтвердивши спроможність України судити за міжнародні злочини, до яких не застосовують строків давності.

Активісти вимагають також визначити відповідальну особу при Офісі Президента з питань полону та зниклих безвісти для покращення комунікації і координації між родинами полонених та зниклих безвісти, експолоненими та державними органами; забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу у питанні збору інформації щодо обміну та правової оцінки дій звільнених. Адже не секрет, що звільняють не лише героїв.

У колоні разом із родичами полонених та організаторами акції вирушили й колишні полонені, зокрема Олександр Грищенко та Ігор Козловський.

У кінці акції її учасники проведуть короткий перфоменс, в ході якого розкажуть короткі історії полонених і зниклих безвісти.

Як повідомляв Укрінформ, акція "Нагадай про кожного", сьогодні, 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.