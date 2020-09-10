"Вільні": у Києві відкрилася виставка про українців, які були засуджені окупантами

Виставка "Вільні", яка розповідає про українців, які були заарештовані й засуджені Російською Федерацією та “ДНР” і “ЛНР”, відкрилася у Києві на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

Тут представлені особисті речі, кореспонденція, фото, банери та інші свідчення боротьби наших земляків, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вона присвячена нашим громадянам, які були незаконно заарештовані й засуджені Російською Федерацією, та тим, хто перебував у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Дякую організаторам за ще одну можливість нагадати всім, що у місцях несвободи на території країни-агресора РФ, тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей перебувають 370 громадян України", - зазначила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова.

На переконання заступника міністра культури та інформаційної політики Тараса Шевченка, цих людей є за що поважати. «Ми пишаємося усіма нашими героями. Я швидше говорю як громадянин України, що для мене особисто важливо, щоб держава докладала максимум зусиль, аби повертати з полону усіх наших людей. А повертаючи із полону, так само докладала максимум зусиль, щоб про це пам'ятали наші діти, онуки, щоб вони знали, в якій країні ми живемо і яку країну будуємо», - сказав Шевченко.

Презентація виставки «Вільні» у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко нагадав про те, як боролися за повернення на Батьківщину із російської в'язниці власного кореспондента агентства Романа Сущенка. «Інколи здавалося, що усі зусилля марні, що нічого не вийде з того, щоб його звільнити, але тоді приходило розуміння того, що таке свобода», - сказав він.

Харченко наголосив, відчуття хвилі свободи давало сили рухатися далі, боротися, так само давали сили й підтримка та сила духу самого Сущенка. «Постійно йшла допомога від нього із Москви. Сьогодні, коли наші хлопці ще перебувають у російському полоні, дуже важливо, щоб ми відчували ті хвилі (свободи - ред.), які йдуть від них, від тих, хто сьогодні тут, із нами, від тих, хто там ще у полоні, від наших героїв», - сказав Харченко.

За словами народного депутата Ірини Геращенко, імена багатьох засуджених Російською Федерацією та квазідержавними утвореннями “ДНР” і “ЛНР” відомі українцям, їх історії переживали як особисті, їх прізвища звучали в публічному просторі. «Сьогодні в застінках Кремля залишаються сотні українців і кримських татар. Як їх звати? Які їх історії? Що з їх родинами? Ви помітили, що тепер прізвища заручників не звучать, їх історії нікому не відомі, вони дійсно невидимі. Я звернулася до влади із закликом публічно згадати кожне прізвище! Тиск на РФ потребує публічності", - сказала Геращенко.

Народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що "Вільні" - це про неймовірну силу духу, незламність і непереборну віру в правду, яку не зламали московські катівні.

«Імена бранців Кремля мають звучати постійно в інформаційному просторі, мають залучати на їх звільнення все суспільство, аби воно таки повернулося лицем до гіркої реальності — в країні триває війна, наших людей тримають у заручниках. А щоб ця війна швидше закінчилася на наших умовах і більше не повторювалася, треба водити на такі виставки дітей, аби розуміння цінності свободи та прав людини стало частиною нашого ДНК», - переконана вона.

Виставка "Вільні" розповідає про наших громадян, які через проукраїнські погляди змушені були пройти через тортури, показові суди, катівні, але не зламалися, повернулися на Батьківщину під час обмінів між Російською Федерацією, ОРДЛО та Україною. Це Станіслав Асєєв, Володимир Балух, Едем Бекіров, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Анастасія Мухіна, Євген Панов, Богдан Пантюшенко, Олег Сенцов, Олексій Сизонович, Олена Сорокіна та Роман Сущенко. Дехто з героїв виставки були на відкриті особисто.

А дехто з них досі перебуває у неволі. Зокрема, Валентин Вигівський, Віталій Марків та сотні інших в’язнів залишаються за ґратами.

Під час відкриття проєкту присутні говорили про те, що означає свобода для тих, хто пізнав її "ціну" сповна, й для кожного з нас особисто. Простір виставки став майданчиком для актуалізації теми українських бранців.

«Відчуваю холод в області хребта, мурашки по шкірі, бо настільки концепція цього заходу вдалася. Я – вільний, але коли потрапляєш у цю гру світла і тіні, то одразу накривають хвилі спогадів не дуже приємних. Ми вболіваємо за наших побратимів, громадян, які досі знаходяться у полоні", - поділився враженнями про виставку Роман Сущенко.

Участь у відкриті заходу, окрім самих героїв виставки, взяли народні депутати та інші представники влади.