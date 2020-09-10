У Києві відкрили фотовиставку, присвячену дітям Донбасу

Фотовиставку «Школи як території миру дітям» українського фотографа Саші Маслова відкрили в залах Національного музею Тараса Шевченка.

Експозиція, що через портрети дітей розказує про те, як вони живуть в умовах збройного конфлікту, приурочена до Міжнародного дня захисту освіти від нападів.

На цьому наголосив під час відкриття директор представництва Save the Children в Україні Даріуш Зітек, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я радий вітати всіх на цій фотовиставці Саші Маслова, яку ми відкриваємо для того, щоб відзначити Міжнародний день захисту освіти від нападів. Я сподіваюся, що коли ви будете дивитися на фото цих дітей всередині музею, ви зможете знайти натхнення і воно допоможе вам працювати з дітьми і на благо дітей», - сказав Даріуш Зітек.

Фотовиставка «Школи як території миру дітям» / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Водночас він зазначив, що торік у межах кампанії «Захисти дітей від війни», було ухвалено декларацію, яка підтверджує право на освіту та підкреслює важливість створення безпечного для навчання середовища в умовах гуманітарних криз.

«Це була наша ключова мета в українському контексті. Підписавши декларацію про безпеку шкіл в листопаді 2019 року, Україна мала зробити конкретні кроки щодо захисту дітей і освіти, включаючи моніторинг та звітування про атаки і напади на освітні заклади, звітування про використання шкіл у військових цілях», - сказав Зітек.

Своєю чергою Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба зазначив, що герої фотопортретів - діти зі сходу України - спеціально приїхали в Київ для того, щоб розповісти про свої історії.

«Я не знаю про долі сотень тисяч дітей, які залишились на окупованих територіях. Але велика кількість дітей живе сьогодні на контрольованій Україною території, і, на жаль, це місце не можна назвати безпечним. Тому ми так гостро піднімаємо питання безпеки шкіл, безпеки освіти. І сьогодні ця проблема посідає особливе місце в діяльності Президента України», - наголосив він.

Як розповів голова Генерального Директорату Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO) Сам'юель-Марі Фанон, він побував на обох територіях – на підконтрольній уряду України і непідконтрольній, де побачив багато шкіл.

«Що дійсно вражає – це школи з розбитими вікнами, пошкоджені будівлі від снарядів, бомбосховища, де мають сидіти діти та вчителі. Ми маємо спрямувати зусилля, щоб змінити цю ситуацію... Ми знаємо, що декларація про безпеку шкіл була підписана минулого року, і це чудовий крок для України. Але зараз нам треба зробити все можливе, щоб імплементувати і впровадити цю декларацію», - підкреслив Фанон.

Посол Норвегії в Україні Ерік Сведал додав, зокрема, що одним з напрямків проєкту «Школи як території миру дітям» є адвокація, в якій безпосередню участь беруть самі діти і де вони мають право голосу.

«Я з нетерпінням чекаю на той момент, коли подивлюся цю фотовиставку, щоб побачити ту реальність, в якій живуть діти і їхні сім’ї. Бо фото може сказати більше, ніж сотні слів», - сказав посол.

Фотовиставка триватиме до 30 вересня. Вона відбувається за підтримки Уповноваженого Президента України з прав дитини, Міжнародної гуманітарної неурядової організації Save the Children у співпраці з Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO) та Міністерством закордонних справ Норвегії.

Як повідомлялося, з початку збройного конфлікту на сході України понад 750 шкіл було пошкоджено або зруйновано, десятки дітей та вчителів постраждали від обстрілів, зафіксовано 37 випадків використання шкіл у військових цілях. Все це суттєво вплинуло на право на освіту для 670 000 дітей, які проживають у районах, розташованих поблизу лінії розмежування та поруч із нею.