Держстипендії Левка Лук’яненка отримали 13 бранців Кремля

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виплатило державні стипендії імені Левка Лук’яненка за вересень 13 особам, які були незаконно затримані та утримувалися Росією у Криму і на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Укрінформ.

«Одинадцятеро тих, хто зараз отримує стипендії імені Левка Лук’яненка раніше були звільнені та самостійно отримують кошти. Двоє з бранців, яким призначена ця стипендія, досі незаконно утримуються Російською федерацією та окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях, за них отримали кошти рідні та/або довірені особи», - зазначити у міністерстві.

Державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається у розмірі трьох прожиткових мінімумів щомісячно для українських громадян, що незаконно затримані та утримуються Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і АР Крим у зв’язку з громадською або політичною діяльністю цих осіб.

Після звільнення з незаконного ув’язнення політичні «в’язні Кремля» отримують державну стипендію протягом року.