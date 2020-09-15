Держстипендії Левка Лук’яненка отримали 13 бранців Кремля
Про це повідомляється на сайті відомства, передає Укрінформ.
«Одинадцятеро тих, хто зараз отримує стипендії імені Левка Лук’яненка раніше були звільнені та самостійно отримують кошти. Двоє з бранців, яким призначена ця стипендія, досі незаконно утримуються Російською федерацією та окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях, за них отримали кошти рідні та/або довірені особи», - зазначити у міністерстві.
Державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається у розмірі трьох прожиткових мінімумів щомісячно для українських громадян, що незаконно затримані та утримуються Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і АР Крим у зв’язку з громадською або політичною діяльністю цих осіб.
Після звільнення з незаконного ув’язнення політичні «в’язні Кремля» отримують державну стипендію протягом року.