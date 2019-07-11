Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка 11 політв’язням

Президент Володимир Зеленський призначив українським політв’язням Росії державні стипендії імені Левка Лук’яненка.

Відповідний указ №514/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити державні стипендії імені Левка Лук’яненка”, - йдеться в документі.

Президент призначив стипендії на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Олексію Бессарабову, Валентину Вигівському, Павлу Грибу, Володимиру Дудці, Миколі Карпюку, Станіславу Клиху, Олександру Кольченку, Євгену Панову та Олексію Сизоновичу.

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Крім того, строком на один рік стипендії призначено Геннадію Афанасьєву та Юрію Яценку.