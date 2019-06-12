Стипендії імені Героїв Небесної Сотні вперше отримають 40 студентів

Цього року 40 кращих студентів вишів вперше отримають академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні – їхні кандидатури відібрала конкурсна комісія, куди, зокрема, увійшли представники родин Героїв.

Відповідний протокол та список переможців були опубліковані сьогодні, 12 червня, на сайті МОН.

"Цими стипендіями ми хочемо підтримати активну й цілеспрямовану молодь, яка не стоїть осторонь важливих суспільних процесів, а навпаки – докладає всіх зусиль, щоб їх основою були ті цінності, за які боролися Герої Небесної Сотні. І в той же час це – наша шана Героям, які загинули за вільне майбутнє України. Усі номінації названі на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Зокрема, призначено по 5 стипендій за спеціальностями:

"Агроінженерія" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;

"Архітектура та містобудування" – імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;

"Інженерія програмного забезпечення" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;

"Психологія" – імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського;

"Економіка" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;

"Військове управління (за видами збройних сил)" – імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка.

Також по 3 стипендії призначили за спеціальностями: "Географія" – імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка; "Сценічне мистецтво" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна.

І по дві стипендії за спеціальностями: "Фізична терапія, ерготерапія" – імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея; "Залізничний транспорт" –імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка.

Читайте також: У Києві вручили держпремії для молодих учених і в галузі науки та техніки

Найближчим часом це рішення має бути затверджене наказом МОН, а виплата стипендій почнеться з 1 вересня. Щомісяця протягом одного навчального року стипендіати отримуватимуть 2480 грн (для ЗВО ІІІ-ІV р.а.) або 1900 грн (для ЗВО І-ІІ р.а.).

У МОН підкреслили, що призначення стипендій здійснюється за результатами літньої сесії, тож виші мають після її закінчення підтвердити право кандидатів на академічну стипендію.

2019 року на здобуття стипендії імені Героїв Небесної Сотні заклади вищої освіти номінували 92 студентів. Допущено до конкурсу відповідно до формальних вимог 80 студентів. З них конкурсна комісія відібрала 40 стипендіатів.