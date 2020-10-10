«Нагадай про кожного»: у Києві - акція на підтримку бранців Кремля

У столиці розпочалась Всеукраїнська акція «Нагадай про кожного» на підтримку полонених, які досі перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як передає кореспондент Укрінформу, учасники заходу зібрались поруч із пам'ятником князю Ярославу Мудрому.

На акцію прийшли десятки людей, аби нагадати суспільству та владі, що війна з Росією триває, що наших громадян кидають до в’язниць і піддають тортурам. Люди тримають плакати бранців та плакати з написом «звільнити в'язнів Кремля».

Акція «Нагадай про кожного», сьогодні, 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.

Акція «Нагадай про кожного» / Фото: Геннадій Мінченко

Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб.

У межах обміну в Україну повернулися 11 політв'язнів Кремля, включно з Олегом Сенцовим, а також 22 українські моряки та 2 офіцери СБУ, які були незаконно захоплені разом із трьома кораблями ВМС у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

16 квітня Україна повернула з ОРДЛО 19 громадян.

Як заявляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повернення українців з полону Кремля – серед пріоритетів Президента Зеленського, наразі обговорюється формула «100 на 100».