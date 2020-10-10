«Нагадай про кожного»: у Києві - акція на підтримку бранців Кремля
Як передає кореспондент Укрінформу, учасники заходу зібрались поруч із пам'ятником князю Ярославу Мудрому.
На акцію прийшли десятки людей, аби нагадати суспільству та владі, що війна з Росією триває, що наших громадян кидають до в’язниць і піддають тортурам. Люди тримають плакати бранців та плакати з написом «звільнити в'язнів Кремля».
Акція «Нагадай про кожного», сьогодні, 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.
Акція «Нагадай про кожного» / Фото: Геннадій Мінченко
Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб.
У межах обміну в Україну повернулися 11 політв'язнів Кремля, включно з Олегом Сенцовим, а також 22 українські моряки та 2 офіцери СБУ, які були незаконно захоплені разом із трьома кораблями ВМС у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
16 квітня Україна повернула з ОРДЛО 19 громадян.
Як заявляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повернення українців з полону Кремля – серед пріоритетів Президента Зеленського, наразі обговорюється формула «100 на 100».