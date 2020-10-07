У лікарнях столиці 322 хворих з коронавірусом - у тяжкому стані

У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Минулої доби в столиці збільшилась кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації. До лікарень потрапили 72 пацієнти. Усього в стаціонарах медзакладів нашого міста лікуються 1587 хворих на коронавірус, з них 23 дитини", - сказав Кличко.

За його словами, 322 пацієнтів - у важкому стані, 509 - отримують кисневу підтримку, а 31 хворий - під апаратами ШВЛ.

"Ще 125 пацієнтів в лікарнях із підозрою на коронавірус, 576 хворих – перебувають у стаціонарах із запаленням легень", - зазначив Кличко.

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Також він підкреслив, що Київ продовжує збільшувати кількість тестувань на коронавірус - показник тестування в столиці найвищий в Україні і становить на сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців Києва.

"Загалом з початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі досліджено понад 143 тисячі зразків біоматеріалу методом ПЛР, а методом ІФА на виявлення антитіл зробили понад 25 тисяч тестів", - розповів він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753.

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 25 474, за добу - 383.