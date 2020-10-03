Програма емоційної підтримки вчителів стартувала у Києві

У Києві до Дня вчителя презентували віртуальну платформу КМДА з емоційної підтримки вчителів та кар’єрного консультування для учнів.

Її розробником є Освітній хаб міста Києва - структурний підрозділ КНП «Освітня агенція міста Києва», повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу КМДА.

«У цей складний період наше завдання – максимально підтримати вчителів, на плечі яких наразі випало велике навантаження, у тому числі і психологічне. Також за допомогою цього проєкту ми розпочинаємо системну реалізацію профорієнтації серед учнів», – заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як зазначається, на платформі будь-який учитель може замовити в зручний для себе день та час безкоштовну індивідуальну консультацію з психологами та тренерами з емоційного інтелекту «Освітнього хабу міста Києва» і проконсультуватися з приводу булінгу.

За словами директора Освітнього хабу міста Києва Марії Богуслав, розробники застосували інноваційну технологію «перегорнутого кол-центру», коли консультант телефонує вчителю або батькам з учнем у заздалегідь обраний ними час. «Таку технологію ми успішно використали навесні під час початку карантину, в рамках Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19 щодо емоційної підтримки людей, послугами якої скористалося понад 100 тис. осіб», – наголосила вона.

Крім того, учні та їхні батьки зможуть отримати поради кар’єрних консультантів, які допоможуть розкрити здібності дитини та визначити, в якій сфері краще продовжити навчання, а згодом - правильно обрати професію.

«Це перший в Україні системний проєкт щодо профорієнтації школярів за допомогою кар’єрних радників», – зазначив директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадрі Лолашвілі.

Зазначається, що для учнів є можливість проходити мультимедійні курси з профорієнтації у цікавому гейміфікованому SCORM-форматі.

Для освітян на віртуальній платформі КМДА також є безкоштовна можливість підвищити кваліфікацію. Йдеться про курс «Мистецтво викладання» від соціального інноваційного проєкту «Освітній Хаб міста Києва» та наймасовіший освітній проєкт України «Lingva.Skills» з вивчення англійської мови, який розробила Асоціація інноваційної та цифрової освіти.