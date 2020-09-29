День пам'яті жертв Бабиного Яру: Музей історії України у Другій світовій проводить марафон

Офлайн/онлайн марафон «Урятувати Світ. Вибрані історії порятунку в добу Голокосту» до 79-их роковин початку масових розстрілів у Бабиному Яру проходить у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у першій частині інформаційного марафону йдеться про трагедію Бабиного Яру, друга частина присвячена музейному проєкту «Українці-Рятівники».

«Той, хто рятує людину, той рятує світ», – такий напис міститься на медалі Праведників народів світу – людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв під час Голокосту. 29–30 вересня 1941 року єврейський світ Києва був знищений у Бабиному Яру. Вижити вдалося лише одиницям. І саме ці люди після вигнання нацистів розповіли світу про ту страшну трагедію», - зазначають організатори заходу.

Вони зауважують, що під час марафону йтиметься про трагедію Бабиного Яру, особливості її наративування в експозитарному просторі та мовою артефактів, пов’язаних із цим місцем. Серед них – зібрання видань документального роману «Бабин Яр» Анатолія Кузнєцова, художні роботи Зиновія Толкачова, воєнні щоденники й листи киян із першими згадками про злочин.

Метою музейного проєкту «Українці-Рятівники» є зібрання на одному електронному ресурсі всього об’єму інформації про мешканців України, які в роки Другої світової війни рятували життя євреїв, ромів та інших жертв нацистського геноциду.

Організатори та партнери проєкту розкажуть про його основні завдання, учасників, шляхи реалізації та промоції.

Також презентують 26-тисерійний цикл відеороликів про історії рятівників з усіх регіонів України. Локальними історіями порятунку поділяться музейники з Харкова, Маріуполя, Херсона, Дніпра, Лубен, Луганщини. Вони також розкажуть про свій досвід участі у проєкті.