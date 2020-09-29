Україна закликає світ до науково обґрунтованого збереження пам’яті про трагедію у Бабиному Яру

Україна закликає міжнародне співтовариство до науково обґрунтованого та політично незалежного відновлення та збереження історичної пам’яті про трагедію у Бабиному Яру.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України до дня 79 роковин трагедії у Бабиному Яру.

"Україна закликає міжнародне співтовариство до об’єднання задля збереження і утвердження загальнолюдських цінностей, запобігання дискримінації людини за будь-якими ознаками, запобігання повторенню подібних злочинів, а також – до науково обґрунтованого та політично незалежного відновлення та збереження історичної пам’яті про трагедію у Бабиному Яру", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Зазначається, що сьогодні Україна разом з усім світом вшановує пам’ять десятків тисяч жертв, розстріляних нацистами у Бабиному Яру, де лише протягом 29-30 вересня 1941 року було знищено майже 34 тисячі чоловіків, жінок та дітей тільки через те, що вони були євреями.

"Ця спільна для українського та єврейського народів трагедія – скорботний символ Голокосту, свідчення антигуманності тоталітарних режимів. Нацистський режим вбив тисячі невинних людей, радянський режим наполегливо вбивав пам’ять про ці жертви", - констатували в МЗС.

У цьому контексті українські дипломати нагадали, що, зокрема, у повоєнну добу радянська влада послідовно провадила антисемітські кампанії та цілеспрямовано знищувала не лише пам’ять про трагедію, але й саме місце страти. Проте завдяки людській пам’яті та неоціненному внеску свідків і дослідників трагедія Бабиного Яру зайняла належне місце у світовій історії.

Як повідомлялося, сьогодні День пам’яті жертв Бабиного Яру – одного з найжахливіших символів Голокосту.

29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисяч людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом – ще близько 17 тисяч осіб.