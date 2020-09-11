Сеул передав київським медикам 3,5 тисячі захисних костюмів

Південнокорейська столиця Сеул передала 3500 захисних костюмів для медичних працівників Києва, задіяних у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Уряд Сеульської метрополії передав 3500 захисних костюмів для працівників медичних закладів Києва для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Така ініціатива пов’язана з прагненням Сеула, як і усього світу, пришвидшити припинення епідемії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі гуманітарну допомогу розподілено між госпітальними базами, визначеними для прийому хворих на коронавірус, та лікарнями, які надають ургентну допомогу киянам.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 3 144 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.