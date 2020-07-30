На Херсонщині держустанова придбала на 2 мільйони неякісних тест-систем

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність посадовців державної установи «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичним методом.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередньою версією, держустанова уклала договір з однією з комерційних структур на постачання 35 тисяч одиниць тест-систем. Встановлено, що придбанні засоби є не рекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії «Центру громадського здоров’я МОЗ України»", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров’ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень.

Зазначається, що через викриті факти протиправної діяльності громадянам, яких діагностували неякісними медзасобами, проведено повторне дослідження стану їх здоров’я з використанням тестів, затверджених Центром громадського здоров’я МОЗ України.

За матеріалами СБУ Херсонською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.