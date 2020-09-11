У Києві за добу виявили 404 випадки коронавірусу - найбільше за час пандемії

За минулу добу в 404 мешканців столиці підтвердили коронавірус, це найвищий добовий показник у столиці за весь час пандемії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Вперше за весь період пандемії у Києві така кількість хворих за добу - 404. З них - 33 дитини. Померли за добу - 7 людей. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина", - сказав Кличко.

Він нагадав, що Київ потрапив до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій.

На сьогодні в столиці вже 16 523 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За словами Кличка, серед тих, хто захворіли: 215 жінок віком від 18 до 84 років і 14 дівчаток від чотирьох до 17 років, а також 156 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв і 19 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Захворіли також 13 медиків.

Одужали за минулу добу 168 людей. Всього коронавірус подолали 5170 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 81, Деснянському – 64, Дніпровському районі - 53 випадки", - розповів він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.