У столичному Апеляційному суді стався спалах COVID-19

У одного з працівників Київського апеляційного суду виявлено коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу суду.

"Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що в одного з працівників Київського апеляційного суду підтверджено діагноз COVID-19. Наразі у приміщенні суду здійснюється посилена дезинфекція та вживаються всі можливі протиепідемічні заходи", - повідомили в суді.

Разом з тим, Київський апеляційний суд продовжує працювати в штатному режимі. В приміщеннях діє масковий режим, працівникам та відвідувачам вимірюють температуру.

У суді закликали учасників судових процесів утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду.

"Просимо поставитись з розумінням до тимчасових профілактичних заходів та пропонуємо Вам скористатись можливістю подати свої заяви чи інші звернення до суду через поштову скриньку, розміщену у холі суду, за допомогою поштового зв’язку, електронної пошти, факсу тощо. Отримати інформацію про рух справи можна за телефонами, що розміщенні на офіційному вебсайті суду", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 вересня лабораторно підтвердили 125 798 випадків COVID-19, з них за добу – 2495.