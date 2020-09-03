На Донеччині у медзакладах зайнято 12% ліжок для пацієнтів з COVID-19

У Донецькій області у медичних закладах першої хвилі зайнято 12,4% ліжок, на стаціонарному лікуванні знаходяться 108 пацієнтів з коронавірусом.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Донецькій обласній держадміністрації.

"На Донеччині залишаються вільними 87,6% ліжок у визначених для лікування пацієнтів із COVID-19 лікарнях першої хвилі. Відповідно, зайнято 12,4% ліжок… Наразі 108 пацієнтів з COVID-19 проходять стаціонарне лікування у закладах охорони здоров’я, визначених у регіоні для профільної госпіталізації станом на 2 вересня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку пандемії на Донеччині на COVID-19 захворіли 1484 особи, з них 1023 одужали, ще 442 - продовжують лікування. Дев’ятнадцять випадків коронавірусної хвороби завершилися летально.

В ОДА констатували, що на цьому тижні область залишає статус «зеленої зони» за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З.

Своєю чергою керівник Донецької ОДА Павло Кириленко у Фейсбуці повідомив, що тільки за останню добу 1 вересня, коронавірусну хворобу діагностували ще у 17 жителів Донеччини, у тому числі у двох медпрацівників.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 вересня лабораторно підтвердили 125 798 випадків COVID-19, з них за добу – 2495.