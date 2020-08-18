У столиці стартувало голосування за проєкти Громадського бюджету

У Києві 17 серпня розпочалося голосування за проєкти Громадського бюджету-2021. Віддати голоси за найкращі ініціативи, які втілюватимуть наступного року, кияни можуть до 15 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.

«До голосування допущено понад 1400 проєктів. Кожен може обрати для себе і підтримати 5 найкращих ініціатив. Переможці будуть визначені до 1 жовтня. Найбільше проєктів – у розділах освіта та громадянське суспільство, найменш популярними виявилися екологія та інформаційні технології. Загалом цьогоріч було подано більш ніж 1700 проєктів на суму близько мільярда гривень», - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

За його словами, щороку кількість тих, хто долучається до голосування, зростає. До прикладу, проєкти ГБ-1 підтримали 50 тисяч осіб, а під час останнього голосування їх було майже 192 тисячі.

«Переконаний, цього року до Громадського бюджету долучиться ще більше громадян. Ми очікуємо, що за ініціативи проголосують близько 250 тисяч осіб. Нагадую, що ГБ-5 передбачає розподіл ініціатив на «великі» - вартістю від 1 до 3 мільйонів гривень та «малі» на суму від 100 до 999 тисяч гривень. Загалом на реалізацію проєктів передбачено 170 млн грн», - розповів Прокопів.

Голосування за проєкти ГБ відбувається виключно в електронний спосіб, адже це дозволяє гарантувати повну впевненість у прозорості результатів.

Як повідомлялося, Бюджет участі – демократичний процес, який надає можливість кожному брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення міста/ОТГ та/або голосування за них.

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Будь-який громадянин може подати проєкт, пов’язаний з покращенням життя в його місті/ОТГ, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні та спостерігати за тим, як його проєкт реалізують.

Детальніше про Громадський бюджет Києва можна дізнатися безпосередньо на його сайті.