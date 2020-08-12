Київ не заплатить підрядникам за неякісні ремонти дворів

У Києві тривають масштабні ремонти дворів і міжквартальних проїздів, і голови столичних районів мають приділяти більше уваги якості виконаних робіт.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп під час виїзної наради на вул. Закревського, 71 у Деснянському районі, повідомляє пресслужба КМДА.

«У кожному районі голови мають відповідально ставитися до якості ремонтів. Адже кожен такий ремонт здійснюється для комфорту мешканців і за міські кошти. І якщо він виконаний неякісно, акт виконаних робіт підписувати не можна", - зазначив чиновник.

Непоп наголосив, що місто не повинне платити підрядникам за неякісні ремонти дворів та міжквартальних проїздів.

Зазначається, що на вул. Закревського, 71 у Деснянському районі підрядник здійснив неякісний ремонт прибудинкової території, на що заступник голови КМДА звернув увагу в. о. голови Деснянської райдержадміністрації Ірини Алексєєнко, представників Департаменту внутрішнього фінансового аудиту КМДА та КП «Київекспертиза».

"Не буде підписаний і акт виконаних робіт по ремонту на вул. Закревського, 71. А отже, генпідрядник не отримає коштів, поки не переробить абияк заасфальтований двір так, як передбачено проєктно-кошторисною документацією», – підкреслив він.

Як повідомлялось, цього року в Києві планують оновити 756 прибудинкових територій та міжквартальних проїздів. У всіх районах роботи тривають згідно з графіком.

Велику програму ремонту дворів у всіх районах міська влада розпочала ще торік і оновила 827 дворів, які "не бачили" ремонту по 40-50 років.