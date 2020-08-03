Кличко показав, як "розумні" технології допомагають в управлінні столицею

Система Smart City зробила муніципальне управління більш ефективним та прозорим, а мешканцям міста надала багато зручних сервісів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Фейсбук опублікувавши відео про те, як «розумні» технології допомагають в управлінні столицею.

«Система smart city, яку Київ запровадив кілька років тому, зробила муніципальне управління більш ефективним та прозорим, а мешканцям міста надала багато зручних сервісів. Я переконаний, Київ повинен бути технологічним, сучасним і комфортним містом. І ми все для цього робимо», – зазначив Кличко.

Він продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.

Система Smart City у Києві// Фото: kiev.klichko.org

«Центр управління польотом – можна так назвати. Контроль різних сфер міста: транспорт, власність, бюджет, камери спостереження, медичні заклади. Усе це можна побачити на екрані в режимі реального часу. Наприклад, надходження і витрати з бюджету. Або – як відбувається електронний запис до лікарів. Ми також бачимо моніторинг звернень по лінії «15-51». Із цього кабінету, з офісу, я можу проконтролювати чимало процесів, що відбуваються в місті», – сказав Кличко.

Він зазначив, що кожна одиниця комунального громадського транспорту та спецтехніки обладнана GPS-трекерами і можна онлайн відслідковувати, де на даний момент ця техніка знаходиться і яке завдання виконує.

За його словами, також до системи під’єднані всі майже 10 тисяч камер відеоспостереження, встановлені в рамках проєкту «Безпечна столиця».