"Столичний терорист" вимагає, щоб до нього пустили ЗМІ – Геращенко

Чоловік, який зараз у Києві погрожує вибухом у бізнес-центрі "Леонардо", вимагає, щоб до нього допустили представників ЗМІ.

Про це у ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поліція оточила місце проведення спецоперації. Наразі зі зловмисником ведуться переговори. Ми вимагаємо від нього здатися. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав деяке інтерв’ю. Схоже, що ситуація розгортається за сценарієм, як це було у Луцьку", - сказав Геращенко.

Він наголосив, що правоохоронці наразі не знають, чи у чоловіка, який погрожує вибухом у Києві, справжня бомба чи зброя, "на відміну від луцького (терориста – ред.), де вона точно була".

"Стратегія наразі – це переговори. І за результатами переговорів буде прийматися подальше рішення", - зазначив Геращенко.

Як поінформував заступник міністра, за попередньою інформацією, цей чоловік відпустив співробітників банку АТ "Універсал Банк", і там залишилася лише керівник відділення, і за попередньою інформацією, він її не затримував.

"І навіть він був там готовий залишитися сам, зі своєю нібито бомбою, але ця інформація ще потребує додаткового підтвердження", - уточнив Геращенко.

Він зазначив, що за попередньою інформацією встановлено, що це – 32-річний чоловік, але правоохоронці перевіряють інформацію щодо особи цього чоловіка, щоб не допустити помилок, сам себе цей чоловік не називав.

Геращенко закликав також киян і гостей міста перепланувати свої маршрути і не проїжджати та не проходити повз перехрестя вулиць Богдана Хмельницького і Володимирської у Києві, де знаходиться бізнес-центр "Леонардо".

Відповідаючи на запитання, яким чином з цим чоловіком проводяться перемовини, заступник міністра зазначив, що поруч з бізнес-центром знаходиться поліцейський.

Як повідомляв Укрінформ, невідомий погрожує вибухом у бізнес-центр "Леонардо" у Києві, представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.

Це вже третій за останній час подібний випадок – із захопленням заручників та погрозами вибухів. Зокрема, 21 липня о 9.25 у центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Того дня близько 22-ї всіх заручників було звільнено, а підозрюваного Максима Кривоша – затримано.

Також 23 липня у Полтаві чоловік, якого підозрювали у незаконному заволодінні автомобілем, вчинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким втік на авто. Пізніше того дня, 23 липня, зловмисник, яким виявився тричі судимий Роман Скрипник, відпустив полковника Шияна.

Розшукували "полтавського терориста" Скрипника понад тиждень, його ліквідували 1 серпня у ході поліцейської спецоперації, коли він знову захопив у заручники правоохоронця, який виявив підозрюваного в одному з нежитлових будинків.