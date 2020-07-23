Кривош відмовився подавати апеляцію і анонсував "продовження перформансу"

Максим Кривош, якого за захоплення заручників у Луцьку відправили під варту до 18 вересня, відмовився подавати апеляцію на це рішення суду і закликав чекати на "продовження перформансу "Антисистема".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я всіх прошу чекати продовження перформансу "Антисистема", - сказав Кривош перед тим, як охоронці вивели його із зали суду.

Адвокат затриманого Сергій Тиможинський поінформував журналістів, що апеляцію на рішення суду не подаватиме, оскільки це суперечить бажанню його клієнта.

"Мій клієнт заперечує проти апеляції", - зазначив захисник.

Як повідомляв Укрінформ, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід "луцькому терористу" Максиму Кривошу - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Уранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із водієм і 12 пасажирами. Зловмисником виявився двічі судимий Максим Кривош. Він вимагав, щоб 24 особи, серед яких очільники уряду, парламенту, судів, церков, а також олігархи, записали і виклали в мережу відео зі словами "Я - терорист в законі". Також він наполягав, щоб Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео із закликом дивитися фільм "Земляни". Свою акцію зловмисник назвав "днем антисистеми".

Зеленський виконав вимогу Кривоша. Близько 22-ї години заручників було звільнено, а терориста - затримано.

Кривошу висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Фото: volynpost.com