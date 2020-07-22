В ОП кажуть, що "луцький терорист" весь час був під прицілом снайперів

Служба безпеки та поліція були проти розмови Президента Володимира Зеленського з чоловіком, який у вівторок захопив автобус із пасажирами в Луцьку.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю виданню "Новое время".

"Не Президент займався спецоперацією — цим займалися СБУ і поліція. І на всіх етапах вони були проти, щоб Президент виходив з ним на зв’язок. Тому що такого немає в практиці. Але так як у вимогах був саме Президент і інші різні персони, ми вийшли на терориста ввечері шляхом переговорів на те, що звернення зробить тільки Президент. Він начебто почав піддаватися на це. І Президент запропонував набрати терориста, і вже після цього вирішувати, що робити", - сказав він.

Тимошенко зауважив, що операція тривала 10 годин, і Президент не виходив на зв’язок раніше, щоб "вимотати" терориста, аби він "став поступливішим".

Водночас він підкреслив, що весь цей час чоловік, який захопив заручників, перебував під прицілом снайперів.

"У СБУ був варіант того, щоб йти штурмом. Чим він міг закінчитися — ніхто не знав. СБУ і поліція до останнього були проти того, щоб Президент виходив на зв’язок з терористом", - зазначив заступник керівника ОП.

Тимошенко також пояснив, що він поїхав у Луцьк разом з очільником МВС Арсеном Аваковим і заступником голови СБУ Русланом Баранецьким у зв’язку з тим, що у людини, яка захопила заручників, були вимоги, які стосувалися Президента.

За його словами, серед поставлених йому завдань було інформувати Зеленського про те, що відбувається.

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"Уся ситуація була загостреною. Я хотів сказати, що багатьом експертам в лапках, які один день в Фейсбуці коментують терористичні операції, а в інші дні вони експерти по кішечках, зараз дуже легко коментувати, коли все закінчилося добре. Але ніхто не знав, як терорист буде поводитися. Він міг підірвати людей. Тому Президент просив, щоб спочатку відпустити хоча б частину заручників. Взагалі, говорили про те, що спочатку відпускаємо всіх, а потім робимо відеозаяву Президента", - заявив заступник керівника ОП.

Водночас Тимошенко додав, що з іншими посадовими особами й бізнесменами, які фігурували у вимогах терориста, на зв’язок ніхто не виходив, аби вони записували звернення.

"І Президента не просили, він сам прийняв таке рішення", - наголосив заступник керівника ОП.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ї години заручників було звільнено, а терориста — затримано.