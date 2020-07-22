Зеленський подякував силовикам за звільнення заручників у Луцьку

Президент Володимир Зеленський подякував представникам Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, які брали участь в операції зі звільнення заручників у Луцьку.

Про це він сказав під час традиційної селекторної наради, повідомляє пресслужба глави держави.

"Дякую всім спецслужбам, правоохоронцям: Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ, Нацгвардії – всім, хто вчора так добре спрацював в операції зі звільнення заручників", – зазначив Зеленський.

Водночас, як зауважили в ОП, главі держави також повідомили, що правоохоронці несуть посилену службу в місцях, де надходять повідомлення про мінування.

Крім того, вони продовжують роботу з контролю за дотриманням карантину.

"У цілому понад 14 тис. правоохоронців, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії та ЗСУ залучено до заходів із запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки", - розповіли в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22 години заручників було звільнено, а терориста — затримано.

Фото: Офіс Президента