Луцький теракт: Аваков пояснив, чому автобус штурмували після здачі підозрюваного

Під час спецоперації по знешкодженню «луцького терориста» СБУ прийняла рішення «зіграти за усіма правилами». Саме тому, навіть після здачі підозрюваного, було проведено штурм автобуса.

Так на запитання журналістів стосовно того, чому штурм було проведено вже після здачі терориста відповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу на суднобудівному заводі компанії «НІБУЛОН» у Миколаєві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«СБУ під час спецоперації прийняла рішення «зіграти за усіма встановленими правилами», тому штурм відбувся навіть після того, як терорист здався. Такі правила іноді виглядають зайвими, але так треба діяти. Адже ми повинні були переконатися у відсутності його спільників та вибухонебезпечних речовин у цьому автобусі. Крім того, широкому загалу не показали всю спецоперацію, а лише її частину», - сказав Аваков.

За його словами, між терористом і силовиками був договір, що спочатку чоловік залишить салон автобуса, після чого до нього підійде переговорна група з трьох людей.

В мережі з'явилося відео, як здався терорист Максим Кривош. Він вийшов з автобуса, кинув на асфальт зброю і чекав, поки до нього підійдуть правоохоронці. І тільки через 2 хвилини після того, як терорист залишив автобус, на місце під'їхала штурмова група спецназу на бронетехніці.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур. Всіх заручників звільнили, терориста – затримали.

Фото: МВС