Невідомий погрожує вибухом у бізнес-центрі "Леонардо" в Києві

Невідомий погрожує вибухом у бізнес-центр "Леонардо" у Києві, представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"3 серпня, о 12.00, до поліції зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію", - зазначив Геращенко.

Він поінформував, що працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням. Читайте також: У справі "луцького терориста" допитали пів сотні осіб За його словами, правоохоронці ввели в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім», поліцейські почали перемовини з терористом.

Заступник міністра також закликав киян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Володимирської.

Як повідомляв Укрінформ, це вже третій за останній час подібний випадок – із захопленням заручників та погрозами вибухів. Зокрема, 21 липня о 9.25 у центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Того дня близько 22-ї всіх заручників було звільнено, а підозрюваного Максима Кривоша – затримано.

Також 23 липня у Полтаві чоловік, якого підозрювали у незаконному заволодінні автомобілем, вчинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату. Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким втік на авто. Пізніше того дня, 23 липня, зловмисник, яким виявився тричі судимий Роман Скрипник, відпустив полковника Шияна.

Розшукували "полтавського терориста" Скрипника більше тижня, його ліквідували 1 серпня у ході поліцейської спецоперації, коли він знову захопив у заручники правоохоронця, який виявив підозрюваного в одному з нежитлових будинків.

Фото Анатолія Сірика