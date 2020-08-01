Ліквідація "полтавського терориста": Геращенко розповів перші подробиці

"Полтавський терорист" Роман Скрипник, виявлений цієї ночі у ході поліцейської спецоперації, погрожуючи гранатою знову взяв у заручники поліцейського, але був застрелений бійцями КОРДу.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

«1 серпня, близько 02.00, на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів щодо розшуку Скрипника, в один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зінківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума, та виявив злочинця. У подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Гума мав при собі табельну зброю. З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім», - написав Геращенко.

Він зазначив, що Скрипника влучним пострілом ліквідували співробітники поліцейського спецназу КОРД.

За словами Геращенка, заручник залишився живим та неушкодженим.

Заступник глави МВС подякував усім поліцейським та нацгвардійцям, які були залучені до операції з пошуку та затриманню небезпечного злочинця.

Як повідомлялося, "полтавського терориста", якого розшукували більше тижня, ліквідували цієї ночі у ході поліцейської спецоперації.