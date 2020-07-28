"Полтавський терорист" має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах - поліція

На Полтавщині пошуки громадянина Романа Скрипника, який 23 липня утримував у заручниках двох правоохоронців, ускладнюють персональні навички підозрюваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району.

Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

«Роботу поліцейських та нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району. На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах», - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронцям відомо, що цей чоловік має проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотиків.

Наголошується, що ці складові психологічного портрета поліцейські враховують при здійсненні оперативно-розшукових заходів.

У відомстві закликали громадян бути вкрай обережними й уникати контактів з незнайомими особами, а за найменшої підозри – телефонувати до поліції.

Як повідомлялося, 23 липня вранці у Полтаві чоловік, якого підозрювали у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 1988 року народження. Був судимий у 2007 році за дрібну крадіжку, у 2008 році - за шахрайство, у 2014 році - за виготовлення або зберігання наркотиків і крадіжку.

Пізніше того дня, 23 липня, Скрипник відпустив полковника Шияна.

24 липня правоохоронці оголосили у розшук Скрипника.